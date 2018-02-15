Правоохоронці затримали двох військових за підозрою у вбивстві морських піхотинців

За словами Сарган, затриманим готується повідомлення про підозру про умисне вбивство двох або більше осіб вчинене за попередньою змовою.

Правоохоронці затримали двох осіб у рамках кримінального провадження про вбивство чотирьох військових бригади морської піхоти поблизу населеного пункту Широкине Донецької області. Про це в четвер, 15 лютого, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Військова прокуратура сил АТО вже відкрила провадження за фактом правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб). Сарган зазначила, що в ході досудового розслідування було проведено огляд місця події за участю експертів та низку інших невідкладних слідчих дій. У ході яких, згідно з повідомленням, на тілі загиблих виявили вогнепальні кульові поранення, а в приміщенні – ознаки приховання злочину (підпалу та закладки вибухівки).

"Після ґрунтовного дослідження одержаних доказів встановлено причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих, яких затримано у порядку ст. 208 КПК України. З участю їх захисників проведені слідчі експерименти, а також їх допити у ході котрих останні надали зізнавальні показання щодо обставин даного вбивства, учиненого на ґрунті нестатутних відносин проходження військової служби", – йдеться в повідомленні.

За словами Сарган, наразі з затриманими проводяться інші невідкладні слідчі дії та готується повідомлення про підозру за п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб вчинене за попередньою змовою).

"Також призначені судово-медичні, хімічні, вибухотехнічні, балістичні, імунологічні, цитологічні, медико-криміналістичні, молекулярно-генетичні експертизи. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – додала Сарган.

Нагадаємо, 15 лютого штаб АТО повідомив про загибель військових окремої бригади морської піхоти. За даними ЗМІ, було вбито чотирьох морських піхотинців за місцем дислокації військової частини А-2802 в колишньому пансіонаті в селі Бердянське Донецької області. Згідно з повідомленням, їх застрелили двоє товаришів по службі з автоматів Калашникова. // tyzhden.ua