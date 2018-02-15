Кабмин уволил замминистра юстиции Гецадзе — соратника Саакашвили

В среду, 14 февраля, Кабинет министров уволил с должности замминистра юстиции Гию Гецадзе.

Как говорится в соответствующем распоряжении правительства, Гецадзе покинул должность по собственному желанию.

Гецадзе начал работать в Минюсте в январе 2015 года. В 2003-2005 годах занимал различные политические должности в государственных органах Грузии во время президентства Михеила Саакашвили.

Сам экс-президент и бывший глава Одесской ОГА называл его своим единомышленником и близким советником. // Новое время