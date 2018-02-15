Задержан подозреваемый в убийстве бойца АТО под Киевом

Полиция задержала подозреваемого в убийстве бойца АТО, бойца 11-го батальона "Киевская Русь" Руслана Яцюка в Броварах, которое произошло еще в октябре прошлого года.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Подробности о личности подозреваемого не раскрывается, известно лишь, что ему 31 год и он является иностранцем, который временно проживает в Броварах. Подозреваемый был задержан, когда вернулся в Киевскую область – четыре месяца он скрывался от правоохранителей.

Суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. На данный момент прокуратура готовится оспорить данное судебное решение, требуя для подозреваемого содержание под стражей. // Апостроф