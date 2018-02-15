Возле здания суда по делу Труханова прозвучали выстрелы, ранен полицейский

У входа в Соломенский суд Киева, где проходит заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой ранен полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Возле Соломенского районного суда в Киеве ранили полицейского. Это произошло во время обеспечения правопорядка. Стрелка задержали. Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявшего, - в управление полиции", – говорится в сообщении.

По информации "Громадского", незадолго до этого между полицейским и представителем "Нацкорпуса" произошла словесная перепалка. После на ступенях здания суда произошла драка.

"Всего в суд, где слушается дело Труханова, пришли около 60 представителей "Национального корпуса" и националистической организации С14. Также в здании суда находятся около 50 мужчин в черных балаклавах", – отмечают журналисты.

Сообщается, что на месте находятся также более 200 правоохранителей, среди которых полицейские и бойцы Нацгвардии. // 112.ua