Возле здания суда по делу Труханова прозвучали выстрелы, ранен полицейский

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Отмечается, что возле здания суда находятся около 200 правоохранителей
У входа в Соломенский суд Киева, где проходит заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой ранен полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Возле Соломенского районного суда в Киеве ранили полицейского. Это произошло во время обеспечения правопорядка. Стрелка задержали. Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявшего, - в управление полиции", – говорится в сообщении.
По информации "Громадского", незадолго до этого между полицейским и представителем "Нацкорпуса" произошла словесная перепалка. После на ступенях здания суда произошла драка.
"Всего в суд, где слушается дело Труханова, пришли около 60 представителей "Национального корпуса" и националистической организации С14. Также в здании суда находятся около 50 мужчин в черных балаклавах", – отмечают журналисты.
Сообщается, что на месте находятся также более 200 правоохранителей, среди которых полицейские и бойцы Нацгвардии. // 112.ua
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