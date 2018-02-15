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Возле здания суда по делу Труханова прозвучали выстрелы, ранен полицейский

15.02.2018 15:36

Отмечается, что возле здания суда находятся около 200 правоохранителей

У входа в Соломенский суд Киева, где проходит заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой ранен полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Стычки возле здания суда, где рассматривается дело Труханова, 15.02.2018

"Возле Соломенского районного суда в Киеве ранили полицейского. Это произошло во время обеспечения правопорядка. Стрелка задержали. Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявшего, - в управление полиции", – говорится в сообщении.

По информации "Громадского", незадолго до этого между полицейским и представителем "Нацкорпуса" произошла словесная перепалка. После на ступенях здания суда произошла драка.

"Всего в суд, где слушается дело Труханова, пришли около 60 представителей "Национального корпуса" и националистической организации С14. Также в здании суда находятся около 50 мужчин в черных балаклавах", – отмечают журналисты.

Сообщается, что на месте находятся также более 200 правоохранителей, среди которых полицейские и бойцы Нацгвардии. // 112.ua

 

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