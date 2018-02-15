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Одиозный российский вице-премьер опять простоволосился: теперь — с «солдатами будущего»

15.02.2018 15:47

 Концепт экипировки оказался практически неотличим от изображения военного в компьютерной игре 2012 года

 Вице-премьер России Дмитрий Рогозин показал концепцию "солдата будущего". Экипировка которого разрабатывается в Ростехе.

Фото: facebook.com/oldLentach

Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Рогозин опубликовал концепт экипировки. Она состоит из системы связи, бронекомплекта "Пермячка" для защиты тела, коммуникатора с GPS и ГЛОНАСС, маскировки в инфракрасном спектре, переносной рации и штурмовой винтовки с подствольником и прицелом. Стоит такой костюм будет ориентировочно 45 тысяч долларов.

Позже несколько пользователей отметили, что этот "солдат будущего" крайне напоминает солдата будущего из игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier. Игра вышла еще в 2012 году, по сюжету отряд обученных солдат "Призраки" противостоит армиям других стран, в том числе России.

На одном из артов игры Ghost Recon: Future Soldier изображен военнослужащий, чьи поза, экипировка, цвет защитных очков и оружие практически неотличимы от концепта, показанного Рогозиным.

Разработкой занималась российская корпорация "Ростех". На концепте также указано, что с разработкой помогала французская компания Sagem.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал министра иностранных дел Украины Павла Климкина "тормозом" за его обещание вернуть Крыму свободу.

Также широкую огласку получил инцидент с таксой. Во время визита президента Сербии Александра Вучича в Россию вице-премьер Дмитрий Рогозин представил ему российский проект жидкостного дыхания, для демонстрации которого использовали собаку. Таксу головой вниз затолкали в сосуд с жидкостью, которая, по словам комментатора, насыщена кислородом.В социальных сетях эксперимент остро раскритиковали пользователи. // Сегодня

 

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