Апофеоз идиотизма: Труханова отпустили на поруки бывшего кардера

Сообщается, что Труханова отпустили на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Его обязали прибывать к детективу по первому требованию, не покидать Одессу без разрешения правоохранителей и сдать заграничные паспорта.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.

13 февраля в НАБУ подтвердило объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.

Гражданин Украины Дмитрий Голубов по кличке «Script», лидер печально известной Carderplanet, обчистивший со своей гоп-компанией тысячи и тысячи граждан за рубежом, решил взять на поруки другого земляка-мошенника.

О необъяснимом гуманизме украинского правосудия в деле Д.Голубова и его подельников мы детально извещали читателей. На защиту к тому времени всемирно известного «хакера» встал «цвет» нации – вплоть до народных депутатов. Симптоматично, что защищать Голубова & Со также подряжились депутаты Партии регионов. Не понеся никакого наказания, Д.Голубов двинул в большую политику – по его собственным словам, ему очень хочется «послужить народу Украины»…

Как мы и писали - достойная смена наступает на пятки отечественным политикам. Так сказать, в ногу с прогрессом. Если нынешние – поднаторевшее в «кидках», «разборках» и «мокрухах» отпетое жулье, то новое поколение – технически грамотное, не по годам циничное и не признающее даже «понятий». У нашей страны – большое будущее. Криминальное. Международных кибер-преступников «крышует» Украина.

«УК»