В Запорожье осужден «пневматический» убийца

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За смертельный выстрел из пневматической винтовки мужчина получил 7 лет лишения свободы.
В Запорожье суд озвучил приговор мужчине, который совершил убийство выстрелом из пневматической винтовки – осужденному предстоит провести за решеткой семь лет.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Преступление было совершено в октябре 2015 года в селе Веселянка Запорожского района.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пневматической винтовки в голову своей жертве", – напомнили стражи порядка.
В результате, от полученного ранения, пострадавший скончался, а стрелка задержали и обвинили в преступлении по статье "тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего".
Приговор был вынесен Запорожским районным судом 12 февраля. // Сегодня
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