В Запорожье осужден «пневматический» убийца

За смертельный выстрел из пневматической винтовки мужчина получил 7 лет лишения свободы.

В Запорожье суд озвучил приговор мужчине, который совершил убийство выстрелом из пневматической винтовки – осужденному предстоит провести за решеткой семь лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Преступление было совершено в октябре 2015 года в селе Веселянка Запорожского района.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пневматической винтовки в голову своей жертве", – напомнили стражи порядка.

В результате, от полученного ранения, пострадавший скончался, а стрелка задержали и обвинили в преступлении по статье "тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего".

Приговор был вынесен Запорожским районным судом 12 февраля. // Сегодня