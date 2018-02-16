Захватом Крыма руководили два российских генерала — свидетель на суде по делу Януковича

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы в 2014 году Михаил Коваль заявляет, что операция по захвату Крыма была четко спланированной, и руководили ней генералы Александр Галкин и Андрей Сердюков.

Об этом он сказал во время допроса в Облонском суде по делу о госизмене Виктора Януковича 15 февраля, передает Центр журналистских расследований.

Олександр Галкін і Андрій Сердюков

«Руководство операцией (Александр) Галкин осуществлял, генерал-полковник, лично знаю его, учился на одном курсе в академии имени Фрунзе, начальник штаба генерал-полковник (Андрей) Сердюков, ныне командующий ВДВ, я был командиром 3-го батальона, он под моим руководством командовал 8-й ротой», — сообщил Коваль.

Он добавил, что им были подчинены 15-я воздушно-десантная бригада «Ульяновск», 104-ый парашютно-десантный полк «Череха» 76-й воздушно-десантной дивизии, 282-й батальон военно-морской пехоты, 10-ая – Молькино – бригада спецназа и 22-я бригада южного округа спецназа.

Коваль рассказал, что по состоянию на 5 марта на полуострове было много российских военных.

«ГПС осуществляла контроль перемещения всех субъектов Черноморского флота, которые дислоцировались на территории АР Крым. Тогда мы увидели четко, что заявлен 1 самолет ИЛ-76 на аэродром в Гвардейское, а тут раз – их 8 прилетело. Двухэтажное расположение, 300 десантников на борту. 8 умножьте на 300 – увидите, что это прибыло. Вот вам «зеленые человечки»», — рассказал он.

По словам Коваля, самолеты прибывали из Ульяновска (31-ая воздушно-десантная бригада), из поселка Череха Псковской области (104-й парашютно-десантный полк).

«Я заразу доложил главе службе, что это значительное усиление», — сказал Коваль.

После этого, по его словам, якобы на учебу в Черноморском флоте прилетело 11 вертолетов, хотя было анонсировано только 3.

«Это уже насторожило тогда. И председатель Госпогранслужбы начал официально докладывать руководству государства обо всех этих моментах. Это был конец февраля», — сказал Коваль.

Он убежден, что это было составной боевой операции, отработанной ранее в Чехословакии, Венгрии и Афганистане.

«Я прибыл на полуостров 4 марта 2014 года. В это время активная фаза операции была проведена, и она имела успех – основные узлы уже контролировались воздушно-десантными войсками и морской пехотой РФ, а также силами специального назначения и другими составляющими системы безопасности и обороны России. Операция была четко спланирована, я это видел», — сказал Коваль.

Он рассказал, что поехал в Крым, потому что получил задание от председателя ГПС и и.о. президента Александра Турчинова – разобраться, что происходит, какая реакция, почему военные не используют оружие и почему есть массовое дезертирство.

Михаил Коваль , фото: РИА Новости

5 марта, по словам Коваля, его на полуострове сопровождал Владимир Мерцалов с охраной.

Коваль рассказал, что в Черноморске у регионального управления увидел группу из 23 человек в «одинаковых кепочках, на кепочках маленькие бежевые шевроны, а в сверху шеврон «ВДВ», среди них два человека с видеокамерами, которые его сопровождали в Крыму и все фиксировали.

«Школа напротив. Под аркой насчитал где-то около 25-ти – но там дальше еще были – ребят кавказской национальности без оружия, в спортивной форме, все в одинаковых кроссовках. А перед входом в региональное управление – группа стоит, одета так полувоенные – форма зеленая такая. Где-то около 60 человек. У всех одинаковая красная лента на левом предплечье.

Дальше – штаб пограничного отряда – 79. Здесь персоналии, которые все видели по телевидению – те щиты с флагом автономии, флаг ВДВ и флаг РФ. Сзади стояла машина для снятия обстановки.

Дом захвачен российским спецназом – 80 человек было – на крышах ребята со снайперскими винтовками, в окнах военнослужащие в балаклавах. Операция четко спланирована», — сказал Коваль.

Он также рассказал, что его захватил в плен российский спецназ, и поведал детали этого однодневного плена.

Ранее экс-депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев заявил, что президент России Владимир Путин дал прямое указание аннексировать Крым на узком совещании с первыми лицами РФ в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года.