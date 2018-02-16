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В Киеве Volkswagen Passat свалился на головы пешеходов с 10-метровой высоты

15.02.2018 16:50

В Деснянском районе столицы произошла авария, в результате которой пострадали трое людей.

Выяснилось, что водитель автомобиля Volkswagen Passat CC, который двигался от улицы Николая Закревского по улице Теодора Драйзера в направлении улицы Бальзака, не справился с управлением из-за высокой скорости, передает Эспрессо

В результате на пересечении улицы Драйзера и проспекта Маяковского, то есть на перекрестке с круговым движением, он просто поехал прямо. Сначала он сбил дорожный знак, а затем врезался в отбойник, на котором автомобиль подлетел и, пролетев в воздухе около 20 м, упал с высоты примерно 7-10 метров в середину круга, где находится пешеходный переход. 

В то время людей на месте происшествия было мало, поэтому удалось обойтись без жертв среди пешеходов. Тем не менее, одного парня падающая с высоты 10 м машина лишь чудом не задела. Он рассказал, что машина упала чуть ли ему не на голову. 

Врачи госпитализировали водителя и двух его пассажирок с травмами различной степени тяжести. 

Что же стало причиной такого каскадерского трюка - установят правоохранители.

 

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