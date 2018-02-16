В ближайшее время будут хорошие новости об освобождении заложников, - Ирина Геращенко

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Вопрос заложников будет одним из приоритетных и ключевых на встрече министров иностранных дел в «нормандском формате», которая состоится уже на этой неделе на полях Мюнхенской конференции по безопасности», - отметила Геращенко.

Она также подчеркнула, что важной задачей 2018 года является не только освобождение всех заложников с оккупированных территорий, но и разблокирование процесса освобождения «политзаключенных Кремля».

«И это не только Олег Сенцов, это десятки фамилий и украинцев, и крымских татар, которые содержатся в тюрьмах РФ и в Крыму», - отметила представитель Украины в ТКГ.

Она надеется, что в ближайшее время удастся достигнуть позитивного прогресса в этом вопросе.

«Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут хорошие новости об освобождении украинцев. Над этим усердно работает Президент, его команда, но говорить о деталях, условиях, путях, механизмах можно только после того, когда что-то реализовано», - отметила вице-спикер.

Как сообщалось, глава украинского МИД Павел Климкин анонсировал встречу со своими коллегами в «нормандском формате» на полях конференции по безопасности, открывающейся 16 февраля в Мюнхене. // Укринформ