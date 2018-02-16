СБУ взялася за відомого артиста Шнурова через його виступи в Криму

Про це йдеться у відповіді СБУ на повторний запит "Апострофа".

Видання звернулося до спецслужби з питанням про те, чи приймалося щодо зазначеного артиста рішення про заборону в'їзду на територію України. Як доказ автор листа передав в СБУ відомості про відвідування групою "Ленінград" півострова Крим після його окупації Росією.

"Станом на дату запиту Службою безпеки України рішення щодо заборони в'їзду в Україну зазначеній Вами особі не приймалося", - йдеться в документі.

При цьому уточнюється: "СБУ поінформувала Держприкордонслужбу України про можливе порушення зазначеним іноземцем Правил в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї для здійснення відповідних заходів правового реагування в разі спроби С.Шнурова прибути на територію нашої держави".

Нагадаємо, група "Ленінград", солістом якої є Шнуров, в 2016 та 2017 років роках відвідувала з концертами анексувати Крим. При цьому артист аргументував це тим, що "виступає для людей, а не для території". Втім, від поїздок з концертами на Донбас артист відмовився, пояснивши, що йому просто страшно.