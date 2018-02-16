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Кража на ЮЖД: сотрудник полиции был вынужден открыть огонь

15.02.2018 17:32

По данным пресс-службы железной дороги, мужчины забрали два трансформатора

 Вечером 14 февраля в Лозовском районе Харьковской области полицейский применил оружие при задержании подозреваемых в краже. Об этом сообщили в пресс-службе Южной железной дороги.

Двое злоумышленников взломали коробки на колеях и забрали оттуда трансформаторы, после чего были обнаружены сотрудниками военнизированной охраны магистрали и полицейскими. При задержании мужчины оказали сопротивление, из-за чего правоохранитель был вынужден применить табельное оружие. Подозреваемых в краже и похищенное имущество доставили в Лозовской райотдел.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области пообещали прокомментировать инцидент позднее.

Напомним, это уже не первый случай применения оружия правоохранителями в Лозовой. В мае 2017 года на полицейских, прибывших по заявлению о повреждении автомобиля, бросился мужчина в маске и с ножом в руке. Тогда один из силовиков выстрелил в воздух, однако нападавшего это не остановило и он успел порезать сотруднику полиции руку. В ответ тот открыл огонь на поражение и ранил 31-летнего злоумышленника.

 

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