Турчинов рассказал о провальных попытках Наливайченко организовать АТО

Об этом Турчинов рассказал 15 февраля на допросе в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича.

По его словам, в начале марта 2014 года Наливайченко внес на должность председателя АТЦ кандидатуру бизнесмена Сергея Бондарчука, который сейчас скрывается от правосудия за границей.

"Безусловно, бизнесмена поставить на такую ответственную должность, когда в Украине началась война, я не мог, поэтому я отказал господину Наливайченко. Он еще долгое время предлагал, объяснял, что он подучится, но нам нужен был боец, профессиональный человек", - отметил Турчиинов.

Как известно, Бондарчук когда-то возглавлял государственное предприятие "Укрспецэкспорт".

Турчинов рассказал также, что после этого, в конце марта, председатель СБУ предложил на должность начальника АТЦ генерал-лейтенанта Виталия Цыганка. На нее уже и.о. президента согласился, но позже пожалел об этом, ведь, как оказалось, Цыганок не имел опыта управления антитеррористическими операциями. // Украинская правда