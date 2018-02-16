Турчинов рассказал о провальных попытках Наливайченко организовать АТО

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Весной 2014 председатель СБУ Валентин Наливайченко предложил и.о. президента Александру Турчинову две неудачные кандидатуры на должность своего первого заместителя - руководителя антитеррористического центра.
Об этом Турчинов рассказал 15 февраля на допросе в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича.
По его словам, в начале марта 2014 года Наливайченко внес на должность председателя АТЦ кандидатуру бизнесмена Сергея Бондарчука, который сейчас скрывается от правосудия за границей.
"Безусловно, бизнесмена поставить на такую ответственную должность, когда в Украине началась война, я не мог, поэтому я отказал господину Наливайченко. Он еще долгое время предлагал, объяснял, что он подучится, но нам нужен был боец, профессиональный человек", - отметил Турчиинов.
Как известно, Бондарчук когда-то возглавлял государственное предприятие "Укрспецэкспорт".
Турчинов рассказал также, что после этого, в конце марта, председатель СБУ предложил на должность начальника АТЦ генерал-лейтенанта Виталия Цыганка. На нее уже и.о. президента согласился, но позже пожалел об этом, ведь, как оказалось, Цыганок не имел опыта управления антитеррористическими операциями. // Украинская правда
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