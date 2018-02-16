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«Мой муж ушел к другому» - бывшая супруга нардепа Каплина рассказала СМИ, почему он бросил их семью

15.02.2018 18:14

В связи с недавним громким скандалом об известных неплательщиках алиментов, где фигурировал гореизвестный народный депутат Сергей Каплин, журналисты разыскали его бывшую супругу - Маргариту, и узнали, действительно ли дети народного депутата «голодают».

Вместе с тем мы узнали почему же Сергей Каплин скрывает свою прошлую личную жизнь под семью замками. Маргарита рассказа о связи ее бывшего мужа с Александром Шамотой, пишет "Аргументум".

По ее словам, причиной ухода Сергея Каплина из семьи стала его гомосексуальная ориентация. "Мы развелись около 5 лет назад, у нас двое детей: мальчик Марк ему 9 и Лера ей 11. Дети остались со мной.

Для меня было шоком, когда я узнала о близкой связи Сергея с его фитнес-тренером - Александром Шамотой. Сейчас Александр стал одним из его ближайших помощников. Сергей много времени проводил в тренажерном зале. Похоже, его туда тянула не только забота о своем здоровье». Женщину очень возмутили фото Сергея с его детьми. «Это дешёвая подделка - фотошоп. Он не интересуется их жизнью и до сих пор живет со своим другом Шамотой".

Елена подтвердила, что действительно требовала выплаты алиментов детям, но вскоре из-за давления и угрозы вынуждена была уехать в Россию. «Конечно, я неоднократно пыталась связаться с Сергеем. «Предпочтения» моего мужа – это теперь его личное дело. Но он по-прежнему их отец. Пусть у нас с ним не сложилось, но дети то растут. И самой растить двоих – ну извините меня… А когда я стала проявлять настойчивость – мне «намекнули», что лучше бы я помалкивала на эту тему. 

Источник:  from-ua.com

 

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