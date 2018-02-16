Водій вантажівки, що збив на смерть учасника АТО, виплатить вдові 500 тисяч

Суд також зобов’язав водія вантажівки заплатити 500 тис. грн моральної компенсації дружині загиблого.

Як йдеться у вироку суду, який цитує ZAXID.NET, інцидент трапився 4 лютого 2017 року у селі Калинів, що на Самбірщині. Водій, керуючи вантажівкою у стані алкогольного сп’яніння, не дотримався правил дорожнього руху та збив пішохода, який помер на місці події.

51-річний водій вантажівки свою вину у вчиненні ДТП не визнав. За його словами, коли він побачив на дорозі людину, то подумав, що не встигне загальмувати, та повернув вліво, щоб уникнути зіткнення. Однак він все ж збив пішохода. У суді водій заявив, що вважає, що зробив усе, що міг, щоб уникнути ДТП. Згідно з даними судово-медичного експерта, у крові водія було виявлено 0,45 проміле (незначне алкогольне сп’яніння). У крові пішохода також був виявлений алкоголь.

35-річний загиблий чоловік був учасником АТО, у нього залишилась дружина та четверо дітей. Після загибелі чоловіка, що був єдиним годувальником у сім’ї, у жінки погіршилось здоров’я. У суді вона заявила цивільний позов у 800 тис. грн.

Самбірський міськрайонний суд 8 лютого 2018 року засудив водія вантажівки до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном на 3 роки. Його також зобов’язали заплатити 500 тис. грн моральної шкоди.

Вирок суду може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів з моменту його проголошення.