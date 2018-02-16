Україна та Японія поглиблюють співробітництво у галузі безпеки та реформування вітчизняного ОПК

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Шігекі Сумі.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання поглиблення співробітництва між Україною та Японією в безпековій галузі. Також сторони обговорили ситуацію на сході України, що склалась внаслідок гібридної агресії РФ проти України.

Крім того, сторони обговорили питання реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу та можливості поглиблення співпраці між нашими країнами в цій сфері.

Водночас Шігекі Сумі підкреслив, що Японія зацікавлена в поглибленні партнерства між країнами. «Японія готова і надалі всебічно підтримувати Україну», - наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні. // turchynov.com