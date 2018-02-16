В ходе столкновений под судом по делу Труханова полиция задержала 38 человек

Полиция задержала 38 участников конфликта, который произошел в четверг, 15 февраля, возле здания Соломенского районного суда Киева. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков "Українським новинам".

"Задержали 38 человек. И еще задержим", – сказал он.

При этом, по данным киевской полиции, по факту ранения полицейского возле суда начато уголовное производство.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

"Активных участников конфликта у суда в Киеве доставляют в управление полиции. Среди них - человек, который применил огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы полиции, в полицию доставлены около 30 активных участников конфликта.

У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопических дубинки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.

После установления личных данных задержанных и получения объяснений их действиям будет дана правовая оценка.

Кроме того, после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее сообщалось, что полицейский был ранен в результате стычки возле здания Соломенского районного суда Киева.

Инцидент произошел во время обеспечения порядка возле здания суда, где рассматривалось ходатайство об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова. // 112.ua