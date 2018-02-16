В Одесской области трое иностранцев пытались убить фермера

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет

В Ренийском районе Одесской области сотрудники полиции задержали трех граждан соседнего государства за попытку убить местного фермера. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Фото: Полиция Одесской области

В полицию поступило сообщение, что между селами Котловина и Нагорное неизвестные лица стреляли по автомобилю BMW X5, принадлежащий местному фермеру. Сам мужчина в результате стрельбы не пострадал.

На его транспортном средстве правоохранители обнаружили повреждения в виде отверстий от пуль. Также во время осмотра места происшествия были обнаружены 6 гильз калибром 5,45 мм и автомат АКС.

Для установления места нахождения транспортного средства и задержания правонарушителей на территории области был введен оперативный план "Сирена".

Автомобиль Volkswagen Touareg, в салоне которого находились двое правонарушителей, был остановлен на одном из блокпостов в поселке городского типа Затока. Еще одного подозреваемого задержали на контрольно-пропускном пункте "Кучурганы".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ("Покушение на преступление") и ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. // 112.ua