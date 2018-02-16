На Сумщине 81-летняя женщина «лишила страданий» прикованного к постели мужа, проломив ему голову

Установлено, что трагедия произошла в с. Кренидовка Середино-Будского района утром 15 февраля. Тело мужчины с проломленной головой обнаружила соседка, которая и сообщила об этом в полицию, говорится в сообщении.

Середино-Будский отдел Шосткинской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту убийства 79-летнего мужчины. Как выяснилось, преступление совершило его 81-летняя жена. Женщина утверждает, что таким образом, по просьбе погибшего, избавила его от страданий, поскольку муж был тяжелобольным и прикованным к постели, отмечают в прокуратуре.

Сейчас сведения в ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Однако окончательную квалификацию действий женщины определят только после проведения всех необходимых экспертиз, в том числе комплексной психолого-психиатрической, которая даст ответ на вопрос, осознавала ли женщина значение своих действий и руководила ли ими. // УНН