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Кремлевские боевики на переговорах угрожали семье вице-спикера Рады

16.02.2018 01:48

Представители боевиков ОРДЛО на переговорах в Минске 14 февраля угрожали первому вице-спикеру Верховной Рады Украины Ирине Геращенко расправой над ее детьми.

Об этом она написала в Facebook, комментируя ход переговоров.

Картинки по запросу Геращенко Ирина

«Они угрожали моим детям (мол, подумайте о своих троих детях, нам за них страшно, и это не первая откровенная угроза), и унижали Небесную Сотню», — сообщила Геращенко.

Она подчеркнула, что «заявила о недопустимости унижения памяти Героев Небесной Сотни, остановила эту вакханалию, напомнила координатору ОБСЕ о недопустимости угроз и оставила группу».

«Все наши дипломаты меня поддержали. Это негодное и хамское поведение получило жесткую реакцию ОБСЕ и украинской стороны в ТКГ. В Минск российские кураторы прислали не выпускников института благородных девиц и пажеского корпуса, хороших манер я от них не жду, но есть красные линии, которые мы никому пересечь не позволим», — указала Геращенко. // Realist

 

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