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США официально обвинили Россию в организации кибератаки с помощью вируса NotPetya

16.02.2018 00:21

В Белом доме заявили, что кибератака нанесла ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке.

Белый дом обвинил Россию в кибератаках в июне 2017 года, совершенных с помощью вируса NotPetya, передает Reuters.

NotPetya

"В июне 2017 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории", — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака нанесла ущерб в "миллиарды долларов" в Европе, Азии и Америке. Отмечается, что кибератака являлась "частью усилий Кремля, направленных на дестабилизацию Украины". В Белом доме также заявили, что на атаку "последует международный ответ".

Ранее глава минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен обвинил Россию в атаке с помощью NotPetya. Также обвинения в причастности российских властей к кибератаке выдвинули в МИД Великобритании. В Кремле назвали эти обвинения бездоказательными и беспочвенными.

Месяц назад в ЦРУ заявили, что считают Россию причастной к атаке вируса NotPetya в Украине.

Напомним, кибератака вируса NotPetya произошла 27 июня 2017 года. От вируса-вымогателя, требовавшего биткоины за разблокировку компьютеров, пострадали множество украинских объектов: аэропорт "Борисполь", "Укрпочта", "Укртелеком", а также ряд министерств и банковских систем. В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании. // 112.ua

 

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