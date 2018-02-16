Российские бомбардировщики отработали условные ракетные удары у границ Украины и на Донбассе

Маневры военной авиации РФ у границ Украины расценили в Киеве как очередное проявление агрессивности Кремля.

В четверг, 15 февраля, силы и средства Воздушных сил ВСУ зафиксировали активизацию действий воздушной компоненты Воздушно-космических сил Российской Федерации вдоль восточного воздушной границы Украины и линии разграничения сторон на Донбассе.

"Истребительная и бомбардировочная авиации страны-агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения", – сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в соцсети Фейсбук в четверг.

Кроме того, говорится в информации, "группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ пролетела в воздушном пространстве АР Крым и отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины". // Сегодня