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Российские бомбардировщики отработали условные ракетные удары у границ Украины и на Донбассе

16.02.2018 02:29

Маневры военной авиации РФ у границ Украины расценили в Киеве как очередное проявление агрессивности Кремля.

В четверг, 15 февраля, силы и средства Воздушных сил ВСУ зафиксировали активизацию действий воздушной компоненты Воздушно-космических сил Российской Федерации вдоль восточного воздушной границы Украины и линии разграничения сторон на Донбассе.

коллаж facebook.com/kpszsu

"Истребительная и бомбардировочная авиации страны-агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения", – сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в соцсети Фейсбук в четверг.

Кроме того, говорится в информации, "группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ пролетела в воздушном пространстве АР Крым и отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины". // Сегодня

 

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