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Во Франции арестовали шайку домушников — соотечественников Саакашвили

16.02.2018 12:17

Преступная группировка занималась квартирными кражами

В Париже французская полиция арестовала восемь граждан Грузии. Они занимались квартирными кражами.

Полиция Франции. Фото: flickr/Police Nationale

Об этом сообщила пресс-служба местного департамента полиции.

"Следствием установлено, что члены преступной группировки с марта прошлого года совершили во Франции множество краж. В квартирах, где проживали преступники, изъяты украденные золотые изделия, компьютерная техника, мобильные телефоны, наркотики, грузинские и французские банковские карты и деньги", – говорится в сообщении.

По информации властей, все задержанные контактировали с арестованными во Франции в ноябре 2017 года так называемыми грузинскими "ворами в законе" и передавали им часть украденных денег в "воровской общак".

МВД Франции отмечает, что ведет активное сотрудничество с зарубежными коллегами по выявлению и задержанию криминальных лиц из Грузии, находящихся в европейских странах.

Напомним, ранее служба безопасности Украины выдворила с территории Украины 8 граждан Грузии, деятельность которых противоречила интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

Также в Херсоне задержали банду профессиональных квартирных воров из Грузии. Правоохранители утверждают, что участники преступной группы "гастролировали" по территории Украины и совершали квартирные кражи во многих областях. // Сегодня

 

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