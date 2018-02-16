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В Подмосковье в своей квартире найдена зарезанной 17-летняя школьница

16.02.2018 12:28

Полиция Московской области расследует убийство несовершеннолетней девушки, совершенное в Звенигороде. Тело школьницы нашли в квартире, где она и проживала.

На теле 17-летней погибшей зафиксированы ножевые ранения, сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы главного управления МВД по Московской области.

Картинки по запросу зарезали

По данным Life, на теле старшеклассницы Даны Т. обнаружили множественные раны в области шеи, брюшной полости и грудной клетки.

Для проведения судебно-медицинской экспертизы труп отправили в морг. // NEWSru.com

 

 

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