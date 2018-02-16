В Подмосковье в своей квартире найдена зарезанной 17-летняя школьница

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Полиция Московской области расследует убийство несовершеннолетней девушки, совершенное в Звенигороде. Тело школьницы нашли в квартире, где она и проживала.
На теле 17-летней погибшей зафиксированы ножевые ранения, сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы главного управления МВД по Московской области.
По данным Life, на теле старшеклассницы Даны Т. обнаружили множественные раны в области шеи, брюшной полости и грудной клетки.
Для проведения судебно-медицинской экспертизы труп отправили в морг. // NEWSru.com
Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.