Житель Одесской области до смерти избил сожительницу

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил свою сожительницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Тело погибшей нашли вблизи поселка Рауховка Березовского района.

«В ходе осмотра на теле женщины были обнаружены многочисленные ссадины и ушибы. Потерпевшей оказалась 33-летняя местная жительница», — говорится в сообщении.

В преступлении полиция подозревает 35-летнего сожителя погибшей. Мужчина признался правоохранителям в содеянном.

Известно, что накануне пара поссорилась. Конфликт между сожителями возник на почве ревности во время употребления спиртного в общежитии. Когда они вышли на улицу, мужчина начал бить женщину. От полученных травм потерпевшая и скончалась.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. // Realist