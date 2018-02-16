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В центре Одессы прогремел взрыв в известном пабе

16.02.2018 13:46

На улице Дерибасовской в Одессе рано утром 16 февраля прогремел взрыв в ирландском пабе Mick O'Neills.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Фото: 7kanal.com.ua

Фото: 7kanal.com.ua

Чрезвычайное происшествие произошло приблизительно в 5:21 утра. По предварительным данным, на кухне заведения взорвалась фритюрница. После этого подсобное помещение охватил огонь.

На втором этаже заведения находится гостиница. На время тушения пожара из нее были эвакуированы люди. Во время происшествия никто не пострадал.

 

Спасателям удалось ликвидировать огонь приблизительно в 5:50.

По информации ГСЧС, происшествие случилось из-за того, что фритюрница осталась включенной без присмотра. // Апостроф

 

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