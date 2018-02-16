Притягується до відповідальності бойовик, який супроводжував колони новобранців на навчання до РФ

У складі незаконних збройних формувань чоловік брав участь в окупації Слов’янська, розстрілював українських військових біля Сніжного і Торезу. Також підозрюваний супроводжував колони бойовиків, які відправлялися до РФ на курси управління танками та БМП.

Співробітники Слов'янського відділу поліції працюють із 61-річним мешканцем Мирнограду, який півроку воював у рядах терористів. Повернувшись з окупованої території, він був затриманий поліцейськими та зараз надає свідчення.

Під впливом проросійської пропаганди навесні 2014 року чоловік поїхав у Донецьк та приєднався до незаконних збройних формувань. Йому видали форму та автомат СКС і відразу направили у "відрядження" до Слов'янська. В окупованому місті він здійснював патрулювання та чергував у захоплених адмінбудівлях.

На початку липня найманець разом із іншими бойовиками виїхав у бік Донецька, кілька днів побув у Горлівці, а потім був переправлений на схід регіону - до Сніжного та Торезу. Протягом літа та осені він неодноразово брав участь у бойових діях із українською армією.

Крім того, бойовик ніс службу на блокпостах й супроводжував колони із новобранцями, що направлялись до РФ - проходити курсі управління танками та БМП. За весь цей час він лише двічі отримав за свою "роботу" обіцяні гроші.

Через півроку бойовик вирішив вийти з лав НЗФ, а потім покинув окуповану територію та повернувся до родини.

Відносно нього відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Слов'янський відділ поліції Донецької області