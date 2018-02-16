Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В ДТП на Харьковщине погибли 4 человека (фото)

16.02.2018 14:22

В Харьковской области легковушка врезалась в фуру, стоявшую на обочине, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и осуществлял ремонт. В это время в него въехал автомобиль Audi. В результате произошло возгорание иномарки", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Харьковской области (пресс-служба полиции области)

В результате аварии погибли водитель и три пассажира Audi - женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения. Он госпитализирован в харьковскую больницу.

Авария произошла сегодня, 16 февраля, в 09:16 на 532 километре автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" недалеко от поселка Каменная Яруга.

Обстоятельства ДТП выясняются. // РБК-Украина

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...