У Тернополі затримала злочинну групу, яка вербувала повій на роботу до Туреччини та ОАЕ

Від трьох до шести тисяч доларів в місяць - таку зарплату пропонували двоє тернополян дівчатам, які погоджувалися працювати за кордоном. Оголошення про пошук кандидатів роботодавці розмістили на сайтах в соцмережах. Єдина вимога - претендентки повинні бути приємної зовнішньості та віком до двадцяти п'яти років.

Дане оголошення зацікавило працівників відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми в Тернопільській області. За словами керівника відділу Олександра Буняка, поліцейські почали документувати діяльність цих роботодавців ще з жовтня минулого року.

У ході перевірок правоохоронці з'ясували нелегальний бізнес в обласному центрі облаштували двоє знайомих - двадцятирічний чоловік та двадцятиоднорічна жінка. Обоє - студенти одного з місцевих вишів.

Вони через мережу Інтернет шукали бажаючих працювати у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратів, а саме в місті Дубаї.



Спілкувалися в соцмережах. Про роботу розпочинали говорити лише після того, як дізнавалися, що кандидати перебувають у складних матеріальних умовах - мають на вихованні дітей, хворих батьків та інші фінансові проблеми. Лише після цього роботодавці пояснювали суть роботи. Обов'язковою вимогою була надіслана фотографія та копія паспорту.

Коли дівчата погоджувалися з усіма умовами, роботодавці починали готувати документи на виїзд. Вони брали на себе усі фінансові витрати на виготовлення паспортів, віз, купівлю авіаквитків. Ці гроші, як стало відомо уже у ході перевірки, а це близько чотирьохсоот доларів, їм повертали іноземні замовники.



Куди саме мали їхати дівчата, визначали самі "покупці" живого товару. Їм в Дубаї та Туреччину тернополяни відправляли фотографії і замовники повідомляли, яка працівниця і кому потрібна. За дівчину, яка підходила для виїзду у Туреччину, роботодавець отримував від 500 доларів до тисячі, а за Дубаї - від тисячі до двох тисяч умовних одиниць.

У місяць українська повія заробляла приблизно 12 тисяч доларів. Половину забирав господар, а половину видавав, як зарплату.

Олександр Буняк каже, що на вудочку тернопільських торгівців людьми потрапило дві дівчини - з Тернополя та Львова. Спочатку вони погодилися на усі умови, але згодом злякалися і вирішили звернутися за допомогою до правоохоронців.



15 лютого дівчата мали вилітати на роботу з аеропорту "Київ", але їм завадили це зробити працівники департаменту боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, тернопільські оперативники й представники державної прикордонної служби України.

Уже в Тернополі правоохоронці провели санкціональні обшуки під процесуальним керівництвом прокуратури у помешканнях самих роботодавців. У зловмисників вилучили мобільні телефони з переписками, комп'ютерну техніку, записники, флешки, гроші, отримані від незаконного заробітку та копії паспортів завербованих дівчат.

За попередньою інформацією, злочинна група вже встигла відправити за кордон близько п'яти дівчат. У ході слідства стало відомо, що це мешканки Хмельниччини, Рівного, Вінничини та Запоріжжя.



Зловмисники затримані згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини та обрання міри запобіжного заходу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області