У столиці квартирант отруїв господарку квартири наркотиками

Чоловік, який винаймав житло у Києві, «пригостив» господарку солодощами з наркотичною речовиною, від чого жінка сп’яніла. Потім, скориставшись її безпорадним станом, пенсіонерку вивезли за місто, де вона померла.

Так, на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що у селі Савенки Вишгородського району померла жінка.

За словами начальника Вишгородського відділу поліції Олександра Дудніка, оперативний працівник чергової частини одразу скерував наряд групи реагування патрульної поліції. Щойно наряд поліцейських під’їхав до вказаної адреси, як вони побачили невідомого чолов’ягу, який тікаючи між будинками, викинув мобільний телефон. Завдяки таким професійним діям поліцейським вдалося швидко відновити перебіг подій.

Встановлено, столична пенсіонерка обіцяла збільшити платню за комунальні послуги, однак це квартиранту не подобалось. Натомість він прийшов до пенсіонерки з «гостинцем» - «нашпигував» солодощі наркотичною речовиною та пригостив ними жінку. Коли бідолашна сп’яніла – чоловік попросив свого знайомого відвести її до дачного буднику у село Савенки. Товариш і гадки не мав, що поїздка закінчиться трагічно. Як тільки вони переступили поріг помешкання, жінка впала додолу бездиханна. Молодик викликав швидку і намагався втекти, однак був затриманий групою реагування патрульної поліції.

Тіло 56-річної киянки було направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть настала внаслідок захворювання судин нижніх кінцівок.

Під час проведення низки невідкладних оперативних заходів щодо встановлення місцезнаходження особи, причетної до незаконного позбавлення волі людини, працівники поліції затримали зловмисника. Ним виявився 48-річний чоловік, який вже відбував покарання за скоєння тяжких злочинів. На підставі ст. 208 КПК України він зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Національна поліція