В Лондоне за похищение, изнасилование и убийство визажистки осужден ее дядя

Суд назначил строительному рабочему Муджахиду Аршиду, которому Селин приходилась племянницей, наказание в виде пожизненного срока лишения свободы. Право на условно-досрочное освобождение он получит через 40 лет, пишет The Guardian

Как следует из материалов уголовного дела, Аршид в течение нескольких месяцев планировал нападение на родственницу и ее подругу. Мотивом его действий была ревность. Муджахид возненавидел девушек после того, как у них появились бойфренды. Как следует из материалов уголовного дела, Аршид в течение нескольких месяцев планировал нападение на родственницу и ее подругу. Мотивом его действий была ревность. Муджахид возненавидел девушек после того, как у них появились бойфренды.

Местом для расправы Аршид выбрал расположенный в боро Кингстон-апон-Темс особняк с шестью спальнями, в котором он делал ремонт. В июле 2017 года злоумышленник пригласил туда обеих молодых женщин, а потом напал на них и совершил сексуальное надругательство. Затем насильник перерезал горло обеим девушкам, однако подруге Селин удалось убежать из дома и обратиться за помощью к медикам и полицейским.

Опираясь на показания второй потерпевшей, блюстители закона обнаружили место преступления и тело Дукран, спрятанное в морозильной камере. Подозреваемого в убийстве в доме уже не было. Аршид был арестован спустя некоторое время в гостинице Holiday Inn в Фолкстоне (графство Кент). Из переписки Аршида по WhatsApp с женой следовало, что он намеревался уехать в Пакистан.

В суде выжившая девушка дала показания против Аршида. Она утверждала, что смогла усыпить бдительность преступника и поэтому спаслась. Девушка заявила Муджахиду, что якобы любит его и хочет создать с ним семью. Ублажая насильника словами, потерпевшая тайно отправила SMS своей матери, прося о помощи. Затем девушке удалось убежать.

"Я постоянно вспоминаю те кошмары, что происходили с нами. Этот ужас, убийство моей подруги, насилие не дают мне двигаться дальше, - приводит слова пострадавшей theUK.one . - Я слышала ее крики и чувствовала ее боль, когда он убивал ее в соседней комнате. Я больше никогда не смогу уснуть спокойно...".

Когда присяжные после 14 часов совещания вынесли обвинительный вердикт, признав Аршида виновным в изнасиловании, похищении человека, покушении и убийстве, подсудимый пришел в ярость: "Я докажу, что эта сука врет!" Муджахид утверждает, что обвинившая его девушка сама причастна к преступлению.

В суде прозвучало, что Аршид в течение нескольких лет был одержим фантазиями на тему изнасилования выжившей потерпевшей. За четыре года до убийства он вступил в переписку с полицейским, работавшим под прикрытием, и рассказывал ему о своей тайной мечте. "Девушки этой породы заслуживают изнасилования, бугага", - написал строитель-мусульманин. Аршид также отправил агенту полиции фотографию будущей жертвы, которая на тот момент еще была несовершеннолетней.

Эксперты выяснили, что эти сообщения приходили именно из дома Муджахида. Однако после задержания он заявил, что его компьютером якобы воспользовался коллега по работе. В итоге обвинения с Аршида сняли из-за недостатка доказательств.