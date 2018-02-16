Поліцейські Київщини затримали циганок-наркодилерок із Росії

Двоє жінок ромської національності, 29 та 50 років, продавали наркозалежним жителям Київської області особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Збували його шляхом закладок, а грошові кошти отримували на банківські картки. Одна доза коштувала 450 гривень. За це зловмисницям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Злочинну діяльність громадянок Росії викрили та задокументували оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Київської області, у рамках проведення операції «Мігрант». Жінок затримали після проведення 4-х оперативних закупівель.

За місцем їхнього проживання у м. Ірпінь проведено санкціонований обшук. Звідти вилучено: 400 мл опію ацетильованого, 18 упаковок сильнодіючих пігулок Димідролу, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані від злочинного бізнесу.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Вилучене направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють канал надходження наркотичного засобу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Національна поліція