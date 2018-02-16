Генпрокурор просит у Рады «голову» оппонардепа Бакулина

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Генпрокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание судом меры пресечения для нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.
Об этом сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Соответствующие представления Луценко направил на рассмотрение Верховной Рады.
"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставления согласия на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Бакулину", - написал спикер ведомства. // 112.ua
Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.