Генпрокурор просит у Рады «голову» оппонардепа Бакулина

Генпрокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание судом меры пресечения для нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Об этом сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Соответствующие представления Луценко направил на рассмотрение Верховной Рады.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставления согласия на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Бакулину", - написал спикер ведомства. // 112.ua