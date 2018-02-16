В России гаишника, изнасиловавшего 27 девочек и женщин, выпустили на свободу за «хорошее поведение»

Неоднозначное событие произошло в России на Урале в городе Нижнем Тагиле. По решению Тагилостроевского районного суда, осужденный за изнасилование 27 девочек и женщин маньяк-насильник Артур Косицын был отпущен на свободу по условно-досрочному освобождению.

Как пишет издание Crimerussia, такое решение суд принял в связи с «хорошим поведением» заключенного. Было решено заменить оставшийся срок в 5 лет на 2 года исправительных работ.

38-летний Артур Косицын в прошлом работал инспектором ДПС в Москве, однако его подпольная жизнь была куда более мрачной. В течение 4 лет он наводил ужас на всю женскую половину города Москвы. Сексуальный маньяк по ночам отлавливал женщин в возрасте 20-25 лет в лифтах и подъездах, а затем насиловал.

После задержания следствию удалось доказать 27 эпизодов преступлений, связанных с насилием над женщинами. По решению суда в 2011 году мужчина был приговорен к 14 годам лишения свободы. После суда экс-сотрудника ДПС отправили в колонию № 13 Нижнего Тагила для бывших силовиков. Известно, что в 2017 году маньяк уже ходатайствовал об УДО, однако ему отказали.

Отметим, что подобное событие недавно произошло в колонии «Полярная сова» для пожизненно заключенных. По УДО из тюрьмы вышел осужденный пожизненно маньяк-расчленитель Анвар Масалимов. В 90-х годах смертник был приговорен к расстрелу, однако законы изменились, и адвокаты убийцы смогли найти лазейку, которая помогла смягчить преступнику наказание. Этот случай является беспрецедентным, так как прежде в судебной практике Российской Федерации не было случаев, когда приговоренный к пожизненному заключению выходит по УДО. Многие опасаются, что это может быть началом страшной тенденции выпуска из заключения пожизненно осужденных маньяков, убийц и террористов.