Пьяная киевлянка ранила ножом свою сестру

В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от врачей «скорой» о том, что к ним позвонила женщина и сообщила об убийстве.

Об этом сообщили в полиции Киева.

На месте происшествия правоохранители обнаружили раненую 65-летнюю местную жительницу и ее 51-летнюю двоюродную сестру в состоянии алкогольного опьянения.

Потерпевшая заверила, что хорошо себя чувствует, не хотела ехать в больницу и отказалась писать любые заявления в полицию.

Впоследствии дочь киевлянки, которая вернулась домой, настояла на необходимости медицинской помощи.

В медицинском учреждении женщину осмотрели, обнаружили проникающее ножевое ранение с повреждением легкого, поэтому госпитализировали и прооперировали.

Открыто уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. // Я и закон