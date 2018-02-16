Мужчина с топором забежал во двор суда, отпустившего мэра Одессы, и разбил с десяток авто (видео)

В пятницу, 16 февраля, мужчина с топором во двор Соломенского районного суда Киева и повредил около 10 автомобилей.

Об этом на своей странице Facebook сообщила судья Соломенского райсуда Виктория Кицюк.

"Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить продвигаясь против часовой стрелки находящиеся там машины. Около 10 машин. От выбитых стекол до пробитых капотов. Будни Соломенского суда", – отметила Кицюк.

Пресс-секретаря Высшего совета правосудия Оксана Лысенко заявила, что в результате инцидента никто не пострадал.

"К счастью, люди не пострадали! Очевидно, судебной системе придется принять меры для охраны безопасности в судах", – написала Лысенко.

Напомним, 15 февраля во время обеспечения порядка возле здания Соломенского райсуда Киева, где рассматривалось ходатайство об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой ранен полицейский. Отмечалось, что стрелка задержали, полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отмечал, что в результате столкновений возле суда полиция задержала 38 участников конфликта. У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические дубинки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки. // 112.ua