Как солнечные панели из средства роскоши превращаются в средство реальной экономии

Солнечная энергия является одним из самых дешевых и самых популярных возобновляемых источников энергии для домов.

Фото: elektro.in.ua

Благодаря резкому сокращению стоимости солнечной энергии за ватт за последние несколько лет количество домов, оборудованных солнечными батареями, увеличилось почти экспоненциально, особенно в некоторых частях страны, в которых более продолжительные периоды солнечных часов, например на юге Украины. Сегодня солнечные панели это уже не средство роскоши а средство экономии. Эксперты компании «Правильное электропитание», которая занимается продажами в Украине силовой электротехники отмечают лишь некоторые причины, по которым вы можете захотеть установить систему солнечной энергии для вашего дома:

вы можете значительно сократить или даже полностью исключить свои счета за электроэнергию

защитить себя от потенциально растущих цен на энергоносители

увеличить стоимость недвижимости

беречь природу

не будете привязаны к линиям электропередач

Солнечные панели могут не только давать электроэнергию дому но изаражать электромобили. Фото: elektro.in.ua

В этом небольшом доме, на фото вверху, есть гараж на 2 машины и на крыше солнечные батареи. Система состоит из монокристальных солнечных панелей мощностью 30 x 235 Вт, которые генерируют достаточное количество электроэнергии для всего дома, а также для зарядки электромобиля, который вы видите на картинке. Общая мощность системы составляет 4,2 кВт. Таким образом, помимо избавления от счетов за электроэнергию, владелец также устраняет затраты на зарядку своего электромобиля. Другими словами, солнце заставляет работать ваш автомобиль и любой другой электрический прибор в вашем доме. Это звучит футуристически, но в наши дни это выполнимо.

Все тезисы доказывают, что солнечная энергия хорошо сочетается как с роскошными объектами, так и с скромными домами, поэтому цена не является поводом для отказа от солнечных панелей. Солнечная энергия - это не то, что только богатые люди должны хвастаться своими домами в причудливых кварталах, а то, что люди с умеренными доходами должны избавиться от счетов за энергию. Солнечная энергия предназначена для всех, кто хочет отойти от античных способов производства энергии. Природа дает нам все, что нам нужно, чтобы выжить, нам просто нужно собрать эту силу, не разрушая ее.

