В Одессе пьяные охранники стреляли в военнослужащего

Сотрудники полиции задержали двух пьяных работников частного охранного агентства, которые устроили драку с военнослужащим.

Как рассказали «Думской» в ГУНП, инцидент случился сегодня утром. Воин шел по своим делам и обратил внимание на нетрезвых охранников, которые вели себя неподобающе.

Он сделал им замечание, чем навлек на себя гнев любителей заложить за воротник. Завязалась драка, «секьюрити» применили травматическое оружие, в результате чего солдат получил легкие телесные повреждения.

Свидетели происшествия вызвали патрульную полицию, задержавшую дебоширов. Сейчас они находятся в отделении полиции.