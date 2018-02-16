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В Одессе пьяные охранники стреляли в военнослужащего

16.02.2018 16:14

Сотрудники полиции задержали двух пьяных работников частного охранного агентства, которые устроили драку с военнослужащим.

Как рассказали «Думской» в ГУНП, инцидент случился сегодня утром. Воин шел по своим делам и обратил внимание на нетрезвых охранников, которые вели себя неподобающе.

Картинки по запросу стреляли

Он сделал им замечание, чем навлек на себя гнев любителей заложить за воротник. Завязалась драка, «секьюрити» применили травматическое оружие, в результате чего солдат получил легкие телесные повреждения.

Свидетели происшествия вызвали патрульную полицию, задержавшую дебоширов. Сейчас они находятся в отделении полиции.

 

 

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