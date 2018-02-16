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Убитую женщину обнаружили в недострое в прифронтовой Авдеевке

16.02.2018 16:28

 Тело неизвестной женщины со следами насильственной смерти обнаружено в недостроенном здании в Авдеевке утром в пятницу. 

Об этом сообщает корреспондент avdeevka.city со ссылкой на сотрудников полиции.

убийство

Труп женщины был найден сотрудниками Авдеевского отделения полиции в недостроенном здании по ул. Рубиновая.

По информации полицейских, в связи с тем, что на теле погибшей имеются признаки насильственной смерти, "дело квалифицируется как умышленное убийство".

На месте работает следственная группа.

Полицейские просят помощи в опознании жертвы по следующим приметам: возраст 35-40 лет, худощавое телосложение, рост 165 см, волосы короткие, крашенные, песочного цвета. На верхней челюсти стоят коронки из металлокерамики.

Всех, кто имеют какую-либо информацию по данному факту, правоохранители просят обращаться в отделение полиции по адресу: ул. Молодежная, 5 или звонить по телефону 050 557 32 044; 099 53 190 88

 

 

 

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