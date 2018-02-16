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Кабмин обещает в этом году скоростную электричку до аєропорта «Борисполь»

16.02.2018 16:42

Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от вокзала «Киев-Пассажирский» и проходить через станцию «Выдубичи», сообщила пресс-служба правительственного портала.

"Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала «Киев-Пассажирский», через станцию «Выдубичи» до терминала «D» аэропорта «Борисполь». Время в пути - 35 минут», - говорится в сообщении.

Иллюстрация REUTERS

Также отмечается, что поезда для этого маршрута в течение 6 месяцев будут подготовлены к эксплуатации.

«Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места. Все поезда в течение 6 месяцев будут подготовлены к эксплуатации. Они смогут перевозить не менее 2,67 млн пассажиров в год", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров Украины поддержал строительство линии скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь". Для строительства этой линии необходимо около 800 млн грн, а работы планируют закончить в декабре 2018 года. // УНИАН

 

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