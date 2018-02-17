У Києві припинили реалізацію психотропів під виглядом препаратів для схуднення та БАДів

Правоохоронці затримали шістьох учасників злочинної групи, які збували сибутрамін через мережу Інтернет, аптеки та поштові відділення. У зловмисників вилучили товару на 10 мільйонів гривень.

Поліцейські під час перевірки оперативної інформації встановили, що злочинна група збуває психотропну речовину – сибутрамін. Працівники Голосіївського управління поліції спільно з оперативниками управління протидії наркозлочинності провели дев’ять санкціонованих обшуків помешкань та автомобілів зловмисників.

Як розповів т.в.о. начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Сергій Бондар, у результаті проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили 350 тисяч пігулок із вмістом сибутраміну та біоактивних добавок. Окрім того, поліцейські вилучили мобільні телефони, банківські картки, документи з ознаками підробки, фасувальні пакунки, установки для виготовлення та фасування капсул, а також автомобілі фігурантів, гроші у національній та іноземній валюті.

«Ми встановили, що шестеро зловмисників виготовляли, фасували та збували психотропні речовини. Загалом вилучено товару на понад 10 мільйонів гривень, який вони збували через відділення пошти, аптеки та мережу Інтернет під виглядом пігулок для швидкого схуднення і так званих БАДів. Усі затримані - мешканці Києва та Київської області», - додав Сергій Бондар.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Києва