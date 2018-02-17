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В российской больнице юный подонок систематически избивал 10-летнего мальчика

16.02.2018 17:10

Следователи Вологодской области возбудили уголовное дело по факту истязаний малолетнего пациента в больнице. По их версии, ребенка на протяжении продолжительного времени истязал другой пациент, который тоже является несовершеннолетним.

16-летнему подозреваемому инкриминируют п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости"), сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. Подростку грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

Картинки по запросу избивал

По версии следователей, в сентябре 2017 года юноша был пациентом Шекснинской районной больницы. Там подросток, "зная о малолетнем возрасте находящегося вместе с ним на лечении 10-летнего мальчика, систематически наносил ему побои и совершал иные насильственные действия, причиняя физические и моральные страдания".

В настоящее время следователи "изучают причины и условия, способствовавшие совершению преступления в медицинском учреждении". Они намерены "дать правовую оценку действиям врачей", которые, вероятно, не контролировали ситуацию и не вмешивались в происходящее. // NEWSru.com

 

 

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