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На Хмельниччині нелюдь намагалася продати свою малолітню дитину в жебраки (відео)

16.02.2018 17:25

Співробітники СБ України спільно з поліцією викрили на Хмельниччині місцеву мешканку, яка планувала продати свого малюка у жебрацтво.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що жінка, яка вже позбавлена батьківських прав стосовно двох старших дітей, підшукує «покупця» для молодшої дитини.

СБУ

Зловмисниця за п’ятнадцять тисяч гривень погодилася продати чотирирічного сина для залучення до жебрацтва. Правоохоронці затримали її після передачі хлопчика та отримання від замовника грошей.

Наразі дитина під наглядом відповідних служб проходить медичний огляд. Планується, що опіку над хлопчиком візьме його рідна бабуся.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину.

Триває досудове слідство.

 

Прес-центр СБ України

 

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