Мошенница, переодетая в мужчину, успела сыграть две свадьбы, чтобы получить приданое

В День всех влюбленных, 14 февраля, индийские полицейские арестовали в штате Уттаракханд женщину, которую подозревают в изощренном обмане девушек-невест. Аферистка наряжалась в мужскую одежду и "соблазняла" молодых соотечественниц перспективой скорого брака. В действительности злоумышленницу интересовали ценности, которые ей передавались после свадьбы в качестве приданого.

Уголовное наказание грозит 26-летней женщине по имени Кришна Сен, которая носила также псевдоним Свити (Конфетка). С 2013 года Сен выдавала себя за мужчину, действуя из корыстных побуждений, пишет The Hindustan Times

Злоумышленница настолько вжилась в "брутальный" образ, что раскусить обманщицу и обнаружить в ее поведении и обличье признаки прекрасного пола не удалось даже полицейским. Когда на допросе Сен заявила, что является девушкой, следователи сначала ей не поверили. Потребовалась медицинская экспертиза для того, чтобы выявить у задержанного "мужчины" женские половые признаки и расставить все на свои места. Злоумышленница настолько вжилась в "брутальный" образ, что раскусить обманщицу и обнаружить в ее поведении и обличье признаки прекрасного пола не удалось даже полицейским. Когда на допросе Сен заявила, что является девушкой, следователи сначала ей не поверили. Потребовалась медицинская экспертиза для того, чтобы выявить у задержанного "мужчины" женские половые признаки и расставить все на свои места.

Установлено, что после "смены пола", в 2014 году, Сен женилась на дочери бизнесмена по имени Камини, с которой познакомилась в соцсети Facebook. В апреле 2016 года Кришна женилась во второй раз на жительнице города Каладханги по имени Ниша. Причем девушка была достаточно давно знакома с Сен и даже присутствовала в качестве гостьи на ее первой свадьбе.

Обе жены Сен проживали в арендованном ею доме.

Спустя некоторое время в полицию обратилась родня первой супруги. Родители Камини сообщили, что Кришна обольстил их дочь, чтобы претендовать на ее приданое. Кроме того, новоиспеченный муж взял у семьи жены в долг 850 тысяч рупий (13,3 тысячи долларов) для того, чтобы начать бизнес. Эти деньги Кришна так и не вернул(а).

Добавим, что с 1961 года в Индии запрещено давать и брать приданое за невест. Однако этот вековой обычай по-прежнему остается в ходу. В качестве подарка жених получает от семьи невесты деньги, драгоценности и одежду, передает BBC

После задержания Кришна Сен заявила, что с детства мечтала быть мальчиком и жить "мужской" жизнью. По предварительным данным, обе женщины, побывавшие замужем за ней, не подозревали, что имеют дело с однополым партнером. В полиции считают, что Кришна избегала естественных половых контактов со своими избранницами, предпочитая удовлетворять их с использованием секс-игрушек. Она также не раздевалась в их присутствии.

Вместе с тем переодетая в мужчину женщина пользовалась туалетами для представителей сильного пола, предпочитала мужские компании и умела говорить басом. Кришна использовала и другие ухищрения, чтобы придать себе больше "мужественности", играя на общественных стереотипах: курила, употребляла алкоголь и ездила на мотоцикле в мужской компании.

Первая жена Сен призналась, что не чувствовала подвоха в семейных отношениях, поскольку молодожен вел себя "по-мужски" - пил, курил и грязно ругался. А после второй женитьбы Кришна стала угрожать Камини убийством.

"С мужскими прической и одеждой, с характерным поведением Кришне удавалось жить в образе мужчины. Никто никогда не сомневался в ее принадлежности к сильному полу", - отметил полицейский, комментируя курьезный случай с трансвеститом.

Впрочем, вторая жена Сен все-таки раскрыла ее тайну. Однако аферистка уговорила женщину хранить молчание, посулив ей за это деньги.