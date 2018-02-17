Мошенница, переодетая в мужчину, успела сыграть две свадьбы, чтобы получить приданое

Уголовное наказание грозит 26-летней женщине по имени Кришна Сен, которая носила также псевдоним Свити (Конфетка). С 2013 года Сен выдавала себя за мужчину, действуя из корыстных побуждений, пишет The Hindustan Times
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Злоумышленница настолько вжилась в "брутальный" образ, что раскусить обманщицу и обнаружить в ее поведении и обличье признаки прекрасного пола не удалось даже полицейским. Когда на допросе Сен заявила, что является девушкой, следователи сначала ей не поверили. Потребовалась медицинская экспертиза для того, чтобы выявить у задержанного "мужчины" женские половые признаки и расставить все на свои места.
Установлено, что после "смены пола", в 2014 году, Сен женилась на дочери бизнесмена по имени Камини, с которой познакомилась в соцсети Facebook. В апреле 2016 года Кришна женилась во второй раз на жительнице города Каладханги по имени Ниша. Причем девушка была достаточно давно знакома с Сен и даже присутствовала в качестве гостьи на ее первой свадьбе.
Обе жены Сен проживали в арендованном ею доме.
Спустя некоторое время в полицию обратилась родня первой супруги. Родители Камини сообщили, что Кришна обольстил их дочь, чтобы претендовать на ее приданое. Кроме того, новоиспеченный муж взял у семьи жены в долг 850 тысяч рупий (13,3 тысячи долларов) для того, чтобы начать бизнес. Эти деньги Кришна так и не вернул(а).
Добавим, что с 1961 года в Индии запрещено давать и брать приданое за невест. Однако этот вековой обычай по-прежнему остается в ходу. В качестве подарка жених получает от семьи невесты деньги, драгоценности и одежду, передает BBC
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После задержания Кришна Сен заявила, что с детства мечтала быть мальчиком и жить "мужской" жизнью. По предварительным данным, обе женщины, побывавшие замужем за ней, не подозревали, что имеют дело с однополым партнером. В полиции считают, что Кришна избегала естественных половых контактов со своими избранницами, предпочитая удовлетворять их с использованием секс-игрушек. Она также не раздевалась в их присутствии.
Вместе с тем переодетая в мужчину женщина пользовалась туалетами для представителей сильного пола, предпочитала мужские компании и умела говорить басом. Кришна использовала и другие ухищрения, чтобы придать себе больше "мужественности", играя на общественных стереотипах: курила, употребляла алкоголь и ездила на мотоцикле в мужской компании.
Первая жена Сен призналась, что не чувствовала подвоха в семейных отношениях, поскольку молодожен вел себя "по-мужски" - пил, курил и грязно ругался. А после второй женитьбы Кришна стала угрожать Камини убийством.
"С мужскими прической и одеждой, с характерным поведением Кришне удавалось жить в образе мужчины. Никто никогда не сомневался в ее принадлежности к сильному полу", - отметил полицейский, комментируя курьезный случай с трансвеститом.
Впрочем, вторая жена Сен все-таки раскрыла ее тайну. Однако аферистка уговорила женщину хранить молчание, посулив ей за это деньги.
Сначала Кришну обвинили в незаконном получении приданого. Однако потом обвинение переквалифицировали, поскольку заключенные браки признали незаконными. Теперь Кришне инкриминируют мошенничество. Кроме того, полицейские намерены допросить родственников Кришны, которые присутствовали на обоих свадебных торжествах, могли знать об обмане и скрывать это. // NEWSru.com