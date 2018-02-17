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На Дніпропетровщині викрили на хабарі керівників поліції та держадміністрації одного з райцентрів

16.02.2018 17:55

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника відділення поліції та в.о. першого заступника голови державної адміністрації одного з районних центрів Дніпропетровської області.

Правоохоронці задокументували, що посадовці вимагали тисячу доларів США від мешканця районного центру за не притягнення його родича до кримінальної відповідальності нібито за зберігання наркотиків.

хабар

Оперативники спецслужби «взяли» поліцейського в автомобілі після отримання першої частини хабара у розмірі п’ятсот американських доларів, чиновник райдержадміністрації був затриманий на робочому місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Зловмисники затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в скоєнні злочину.

Триває досудове розслідування.

Операція проводилася спільно з внутрішньою безпекою поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

 

Прес-центр СБ України

 

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