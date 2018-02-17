Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

ПриватБанк предупреждает о новой схеме массового мошенничества

16.02.2018 18:10

ПриватБанк предупредил клиентов о появлении в Украине новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом подачи коллективного иска к банку.

Как говорится в официальном заявлении ПриватБанка, объявленный группой лиц сбор данных клиентов, якобы необходимый для подачи коллективного иска к банку под выдуманными предлогами, является беспрецедентным в истории банковского рынка случаем массового фишинга личных данных.

«ПриватБанк напоминает своим клиентам, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками, – говорится в официальном заявлении ПриватБанка. – Кроме того, фишеры требуют использования электронной цифровой подписи клиентов, что может привести к завладению ЭЦП клиентов третьими лицами».

Как отмечают банкиры, фишеры обещают клиентам банка деньги в случае «выигрыша» иска взамен на заполнение анкеты с указанием всех личных данных, в том числе и тех, которые могут быть использованы для мошеннических операций.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...