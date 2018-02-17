В Запорожье вынесли приговор «банде лысых». Два бандита вышли на свободу по «закону Савченко»

В Запорожье Орджоникидзевский районный суд города 15 февраля вынес приговор восьми членам организованной группы, которую прозвали "бандой лысых": их обвиняли в бандитизме, вымогательстве и убийстве.

В пресс-службе суда отметили, что обстоятельства совершаемых бандитами преступлений обсуждались в СМИ на протяжении пяти лет.

По результатам рассмотрения дела суд присяжных решил, что обвиняемые организовались в вооруженную банду с целью нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц.

В составе этой банды они в 2004-2012 годах совершали тяжкие и особо тяжкие преступления в Запорожье.

В результате одного из членов банды приговорили к 13 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества; еще одному дали срок в 14 лет с конфискацией; третьего приговорили – к 11 годам 6 месяцам с конфискацией.

Еще двух бандитов – к 11 годам и 2 месяцам с конфискацией, но с учетом "закона Савченко" (который предусматривает, что один день в СИЗО равен двум в заключении) он признан полностью отбывшим наказание и освобожден из-под стражи.

Другие члены банды получили: 11 лет и 6 месяцев заключения с конфискацией; 10 лет и 1 месяц с конфискацией, а также 15 лет тюрьмы с конфискацией личного имущества. // Сегодня