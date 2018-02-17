«Національні дружини» – бандитські формування, які шкодять правопорядку, – поліція

У прямому ефірі 24 Каналу начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков розповів про взаємодію поліції та "Національних дружин" та як він ставиться до нового формування.

Євгеній Жуков різко висловився стосовно новго формування "Національних дружин". Він вважає, що це бандитське угрупування, яке в майбутньому може організовувати рейдерську діяльність. Також він засудив дії нацдружинників, які нещодавно "задули" патрульних із газових балончиків та прокоментував сутички під Солом'янським судом, коли поранили поліцейського.

"Кожна громадська організація має право займатися якоюсь діяльністю. Те, що вони показали, що прийняли присягу – це лише картинка. А які хороші дії для громадян України вони зробили? Пішли розрушили "наливайку", а потім на місці її поставлять свою? Просто роздати куртки хлопцям і наказати закидати патрульних камінням? Потім той активіст зняв куртку і все. Патрульні в такому випадку не знають хто це і де він працює", – зазначив Жуков.

Начальник Департаменту патрульної поліції зазначив, що хлопці з "Національних дружин" пройшли ходою під наглядом патрульних, адже їх "прийняття присяги" також можна назвати мітингом. І зараз вони заявляють, що відкривають фронт десь в мирних містах. Ніхто з молодих дружинників навіть в армії не служив, а говорять про відкриття якогось фронту.

Вони вдягають куртки "Національних дружин" і своїми діями наводять страх на людей, адже не всі бачать рекламу, яку вони запускають. Я вважаю, що це не правильно. Якщо вони хочуть захищати громадян, нехай ідуть до патрульної поліції,

– додав начальник Департаменту патрульної поліції.

Також Жуков додав, що після того, як люди висловили своє невдоволення ситуацією, коли нацдружинники "задули" поліцейських з балончиків, вони почали пропонувати патрулювати разом. Тепер вони на місце події викликають службу 102, фотографуються з патрульними і пишуть "спільні дії з патрульною поліцією".

"Національні дружини" – це бандитські формування, які шкодять правопорядку і будуть це робити. І нехай мене зараз засудять, будуть погрожувати, але такі організації потім і проводять рейдерські захоплення, – наголосив Жуков.

Євгеній Жуков підкреслив, що єдиний орган охорони правопорядку – Національна поліція, яка офіційно і згідно з законодавством несе службу на вулицях міст. І ми завжди агітуємо вступати до наших лав тих, хто хоче охороняти спокій людей.

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