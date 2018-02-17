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США предъявили обвинение «повару Путина» и его «троллям» по делу о вмешательстве в выборы

17.02.2018 02:30

Министерство юстиции Соединенных Штатов выдвинуло официальные обвинения против трех российских компаний, в том числе "фабрики троллей"

13 гражданам России предъявлено обвинение по делу о российском вмешательстве в выборы президента США, среди них – приближенный к президенту РФ человек Евгений Пригожин ("повар Путина"). Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Фото: pixabay.com

Пригожин организовал так называемую "фабрику троллей", на базе которой возник целый медиахолдинг. Сама "фабрика", известная под названием "Агентство интернет-исследований", также числится в числе ответчиков. Также в списке две компании из группы "Конкорд" Пригожина.

Обвинение предъявлено и руководителю иностранного отдела "фабрики троллей" Джейхуну Асланову (по прозвищу Джей-Зи). Другие обвиняемые тоже связаны с "Агентством интернет-исследований".

Уголовное дело по вмешательству России в выборы президента США расследует команда спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, что Пригожин стал мультимиллионерном после того, как однажды в 2001 году он прислуживал Путину в своем ресторане и понравился ему. За 15 лет после этого обычный ресторатор прошел путь от организации статусных обедов до сервировки церемонии инаугурации Путина и многомиллиардных подрядов на питание сотрудников МЧС, московских школьников и военных.

Компании, связанные с Пригожиным, за последние 5 лет получили в России государственные подряды на сумму более 200 млрд рублей (свыше 3 млрд долларов). // Сегодня

 

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