В ДТП в Крыму погибли семь человек, в том числе четверо детей

Сегодня в 19.55 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе "Феодосия – Керчь", в районе с. Ленинское, Ленинский район с участием 2-х большегрузных автомобилей и легкового автомобиля "ВАЗ-2105".

Об этом сообщает пресс-служба "МЧС России" по Крыму.

По информации очевидцев водитель "ВАЗ-2105",совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей.

К месту происшествия немедленно были направлены 2 отделения 18-ой пожарно-спасательной части и оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, а также 4 экипажа ГИБДД и сотрудники скорой медицинской помощи.

По прибытии, крымских спасателей к месту происшествия, было установлено, что автомобиль "ВАЗ -2105" с людьми был очень сильно деформирован, по обе стороны от автодороги большегрузные автомобили были охвачены сильным огнем. Также из-за темного времени суток и плохой видимости ещё один грузовик стал участником данного ДТП.

Одно отделение крымских спасателей приступило к оказанию помощи людям из легкового автомобиля, в то время, как второе отделение пожарных осуществляло тушение возгорания большегрузных авто.

По предварительной информации в дорожно-транспортном происшествии пострадало 9 человек, из них, к сожалению, 7 человек получили травмы несовместимые с жизнью, среди которых предположительно 4 ребенка. На данный момент личности пострадавших и погибших устанавливаются. Двое пострадавших – женщина и водитель одного из грузовиков направлены в центральную районную больницу пгт. Ленино с тяжелыми травмами. // Сегодня