Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В ДТП в Крыму погибли семь человек, в том числе четверо детей

17.02.2018 00:52

Сегодня в 19.55 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе "Феодосия – Керчь", в районе с. Ленинское, Ленинский район с участием 2-х большегрузных автомобилей и легкового автомобиля "ВАЗ-2105".

Об этом сообщает пресс-служба "МЧС России" по Крыму.

фото kerch.fm

По информации очевидцев водитель "ВАЗ-2105",совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей.

К месту происшествия немедленно были направлены 2 отделения 18-ой пожарно-спасательной части и оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, а также 4 экипажа ГИБДД и сотрудники скорой медицинской помощи.

По прибытии, крымских спасателей к месту происшествия, было установлено, что автомобиль "ВАЗ -2105" с людьми был очень сильно деформирован, по обе стороны от автодороги большегрузные автомобили были охвачены сильным огнем. Также из-за темного времени суток и плохой видимости ещё один грузовик стал участником данного ДТП.

Одно отделение крымских спасателей приступило к оказанию помощи людям из легкового автомобиля, в то время, как второе отделение пожарных осуществляло тушение возгорания большегрузных авто. 

По предварительной информации в дорожно-транспортном происшествии пострадало 9 человек, из них, к сожалению, 7 человек получили травмы несовместимые с жизнью, среди которых предположительно 4 ребенка. На данный момент личности пострадавших и погибших устанавливаются. Двое пострадавших – женщина и водитель одного из грузовиков направлены в центральную районную больницу пгт. Ленино с тяжелыми травмами. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...